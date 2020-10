Governador em exercício discute modernização do sistema penitenciário fluminense

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 08:15 horas

Rio- Com o objetivo de discutir novos projetos para a modernização do sistema penitenciário fluminense, o governador em exercício Cláudio Castro se reuniu na quinta-feira, 29, no Palácio Guanabara, com o procurador geral do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Eduardo Gussem, o presidente da OAB RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), Luciano Bandeira, o defensor público geral, Rodrigo Pacheco, e o secretário de Administração Penitenciária, coronel Marco Aurélio Santos.

Entre os planos propostos neste encontro estão a reforma estrutural de unidades prisionais e a criação de um grupo de trabalho com a participação do MP, da OAB e da Defensoria Pública para a digitalização dos processos criminais e das carteiras de visitantes do sistema, além do acompanhamento da execução penal por parte da família do apenado via aplicativo, da inspeção de vistoria de unidades prisionais de forma virtual e reuniões online entre defensores, advogados e detentos.

– Vamos modernizar e aperfeiçoar projetos do sistema penitenciário com ferramentas tecnológicas e a expertise da OAB, Defensoria e MPRJ. Criaremos o Conselho de Administração Penitenciária do Estado do Rio a partir de discussões realizadas pelo grupo de trabalho. Além da Secretaria de Administração Penitenciária, contamos com o apoio tecnológico do Proderj e da base de dados do Detran. É um trabalho em conjunto – disse o governador em exercício.

Também participaram da reunião os presidentes do Detran, Adolfo Konder, e do Proderj, Mauro Farias.