Matéria publicada em 21 de março de 2021, 17:52 horas

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, entrega nesta segunda-feira (22/03) 759.100 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Dessas, 618.200 são de de CoronaVac e 10 mil de Oxford/Astrazeneca para primeira aplicação do esquema vacinal, e outras 130.900 doses de CoronaVac destinadas à segunda aplicação.

O Ministério da Saúde entregou ao Estado do Rio, no sábado (20/03), 396 mil doses de CoronaVac e, na sexta-feira (19/03), 10 mil doses da Oxford/Astrazeneca. Todas serão usadas como primeira dose. O lote de Oxford/Astrazeneca será enviado a 26 municípios com comunidades quilombolas.

O ministério enviou ofício aos estados orientando o uso imediato como primeira dose dos imunizantes que estavam retidos para segunda dose da remessa entregue em 17 de março. Apenas as vacinas retidas da sétima remessa, no dia 11 deste mês, serão distribuídas como segunda dose. O documento ressalta que a medida visa acelerar o processo de vacinação em todo o país e que as pactuações tripartites para adoção das estratégias adotadas serão revistas semanalmente.

Distribuição

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição será realizada a partir das 7h, por seis helicópteros, sendo um da Secretaria de Polícia Civil, dois do Corpo de Bombeiros, um do Governo do Estado e um da Secretaria de Estado de Saúde.

Desde o início da campanha, o Governo do Rio recebeu do Ministério da Saúde 2.716.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.325.120 da CoronaVac e 391 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quarta-feira (16/03), foram distribuídas 1.869.210 doses.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde reforça, por meio de ofício enviado aos 92 municípios, a importância de os responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A subsecretaria ressalta ainda que a programação deve ser organizada de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidose seja totalmente utilizado. Denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle.

Público prioritário

A definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), por meio de decisões tomadas por comissão tripartite. O Estado segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:

– Profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na vacinação;

– Pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;

– Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

– Trabalhadores dessas instituições;

– Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

– Idosos a partir de 70 anos.

– Povos e comunidades tradicionais ribeirinha;

– Povos e comunidades tradicionais quilombola

Vacinação

Até as 9h deste sábado (20/03), o estado registrava 850.603 pessoas vacinadas com a primeira dose e 294.431 com a segunda.