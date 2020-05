Governo estadual passa a administrar leitos destinados à Covid-19 pelos municípios

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 19:21 horas

Volta Redonda – O governo estadual assumiu a responsabilidade sobre a administração dos leitos de tratamento intensivo destinados especificamente à Covid-19 em todos os municípios. O motivo: esses leitos recebem recursos do SUS, que é do governbo federal e a disponibilidade de leitos SUS (como os da rede pública municipal) é administrada pelo Estado do Rio. A medida significa que a disponibilidade de vagas na rede municipal de saúde de uma cidade poderá ser ocupada por doentes vindos de outros municípios.

A regra já vale para os leitos em geral, mas agora passaria a ser aplicada para as vagas em UTI específicas para a Covid-19. Foi criada uma fila única da regulação de vagas de terapia intensiva.

Isso significa que um paciente do Rio ou de Nova Iguaçu que esteja esperando vaga em UTI poderá ser transferido para Volta Redonda, não apenas no Hospital Regional, mas no Hospital São João Batista ou Hospital do Retiro; basta haver vaga.

O prefeito Samuca Silva, no entanto, já declarou ao jornal aQui que vai lutar, inclusive na Justiça, se necessário, para que os 114 leitos de média complexidade do Hospital de Campanha permaneçam sob a administração do município.