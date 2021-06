Grupo promove ato e pede doações para ‘Acampamento da Paz’

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 15:29 horas

Volta Redonda – O grupo que vai promover, no dia 19, um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vice, Hamilton Mourão (PRTB) está solicitando aos participantes que levem doações para as pessoas que estão no “Acampamento da Paz”, montado na Praça Sávio Gama, em frente à Prefeitura de Volta Redonda. O ato começará às 9 horas dfa manhã, em frente à UFF, na Vila Santa Cecília.

A manifestação também servirá para exigir vacinação contra a Covid-19. Os organizadores, que são representantes dos movimentos Estudantil, Sindical e Popular, além de partidos políticos como PT, PSOL, PV e PCB, pedem que os participantes, além de levarem doações usem máscaras PFF2/N95 ou cirúrgicas, por baixo da máscara de pano.

O “Acampamento da Paz” foi montado por pessoas que foram despejadas de um terreno no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa, depois de uma ação de reintegração de posse movida por uma empresa privada.