Guarda Ambiental de Barra Mansa flagra empresa despejando entulho em via pública

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 15:11 horas

Barra Mansa– Um motorista de uma empresa, responsável pelo serviço de locação para caçamba, foi flagrado pela Guarda Ambiental descartando irregularmente resíduo de construção civil, próximo a curso d’água na Avenida Perimetral, no bairro Colônia Santo Antônio.

O flagrante aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22, o motorista de uma empresa terá que fazer a limpeza do local, enquanto a empresa responderá pelo auto da infração. A Prefeitura de Barra Mansa informou que este tipo de crime ambiental tem multa que varia entre R$ 5 mil e R$ 50 milhões.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, disse que a localidade tem sido alvo constante deste tipo de crime ambiental.

– Há alguns meses estamos monitorando a área e hoje, conseguimos surpreender o motorista durante a ação de descarte. De maneira geral, as pessoas precisam entender que o cuidado ambiental é um compromisso de toda a sociedade e, portanto, entulhos e outros tipos de detritos devem ser encaminhados para o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos – disse.

Durante a operação o caminhão e a caçamba foram apreendidos. Um perito da delegacia do município compareceu à Avenida Perimetral para lavrar o auto de flagrante.

Ocorrências

O descarte ilegal deve ser denunciado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no quarto andar, do Centro Administrativo localizado na Rua Luis Ponce, 263, Centro, ou através do telefones: (24) 2106-3406 ou 2106-3408, de 8 às 17 horas. As chamadas podem ser feitas todos os dias, inclusive fins de semana e feriado. Após esse horário, as chamadas devem ser efetivadas para o disk denúncia da Guarda Municipal, nos telefones (24) 3028-9369/ 32028-9339.