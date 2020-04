Guarda Municipal de Barra Mansa fecha Praça da Liberdade

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 17:10 horas

Medida visa impedir a concentração de pessoas, o que favorece a propagação da Covid-19

Barra Mansa – Agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa fecharam na manhã desta quinta-feira (30), a Praça Dante Santos da Fonseca, popularmente conhecida como Praça da Liberdade, no Centro. A ação teve a finalidade de impedir a concentração de pessoas no local, medida que favorece a contaminação pelo novo coronavírus.

Para reforçar a iniciativa e impedir que os cidadãos ocupem as laterais da praça, um efetivo da Defesa Civil será mantido no local, segundo informações do comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir.

– Estamos realizando uma ação conjunta com vários órgãos da Prefeitura, com o intuito de impedir que as pessoas ociosas fiquem transitando pelas ruas. O acordo firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, que permitiu a flexibilização do comércio, contém normas sanitárias a serem respeitadas. As pessoas devem entender que o isolamento social está mantido e só devem sair de casa aquelas pessoas que realmente necessitam. O decreto trata da reabertura do comércio de forma segura e responsável e não libera em momento algum o cidadão para passear pela cidade – detalhou o comandante.

Ele ressaltou ainda que uma força-tarefa está sendo realizada para manter a Praça Ponce de Leon (Matriz) vazia. O local foi o primeiro a ser interditado, no dia 1º de abril, em função da aglomeração de pessoas, principalmente idosos.

Barreiras sanitárias

Diariamente, um efetivo de 25 guardas municipais tem atuado nas cinco barreiras sanitárias instaladas nas vidas de acesso à Barra Mansa. De acordo com Joel Valcir, a corporação tem impedido que, em média, 200 veículos de outras localidades entrem no município. “Por enquanto, as barreiras da Sérgio Braga, Bocaininha e Presidente Kennedy registram o maior volume de motoristas tentando o acesso”, concluiu.