Guia do IPTU de Barra Mansa está disponível 

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 17:57 horas

Emissão digital dos carnês poderá ser feita no site da prefeitura ou em ilhas de impressão para contribuintes cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família e o ‘Minha Casa, Minha Vida’

Barra Mansa – A Secretaria de Finanças, informa que a partir desta terça-feira, dia 15, estará disponibilizando, de forma digital, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Os contribuintes poderão ter acesso às guias para pagamento através do site da prefeitura (barramansa.rj.gov.br). Aos moradores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família e o ‘Minha Casa, Minha Vida’, serão disponibilizadas ilhas de impressão gratuita em pontos de atendimento no Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no Centro Administrativo Municipal ou na Subprefeitura da Região Leste.

Assim como em anos anteriores, Barra Mansa oferece o parcelamento do IPTU em dez vezes, com desconto de 15%. Quem optar pelo pagamento em cota única, o desconto é o dobro: 30%. O vencimento da primeira parcela ou do pagamento integral será em 15 de março. O carnê pode ser acessado através do site da prefeitura (barramansa.rj.gov.br), no campo IPTU.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, a emissão on-line vai gerar uma economia aos cofres públicos e esse valor poderá ser empregado em outras áreas.

“Com a digitalização desse serviço, a prefeitura irá economizar cerca de R$300 mil com impressão dos carnês e entregas. Além disso, primeiramente contribuímos para o meio ambiente. Esse valor economizado poderá ser empregado em áreas como Educação, Saúde e várias obras de infraestrutura”, destacou o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable comentou sobre a digitalização da guia de pagamento e deu exemplo da importância dessa economia para os cofres públicos.

“Há cerca de 17 anos o carnê para pagamento do IPVA é feito de forma digital e agora o IPTU de Barra Mansa seguirá a mesma linha, mas estaremos disponibilizando o serviço de impressão para quem precisar. Só a título de curiosidade, com o valor que vamos economizar com impressão e entrega dos carnês nós poderíamos investir, por exemplo, na construção de um novo posto de saúde. Além disso, nós oferecemos desconto de 30% para pagamento à vista e 15% no parcelado”, pontuou o prefeito.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails:[email protected] ou[email protected].

Locais para retirar guias impressas:

– Prefeitura Municipal de Barra Mansa: Rua Luís Ponce, n° 263, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

– Subprefeitura da Região Leste: Rua Álvaro Rego Millen, nº 175, bairro Nove de Abril. Horário é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

– Saae-BM: Boxes 04 e 05 do Rodoviária Shopping – Avenida Joaquim Leite, n° 117, Centro. Avenida Cristiano dos Reis Meirelles Filho, nº 1.158, Vista Alegre. O horário de funcionamento das duas unidades é das 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira.