Hemonúcleo de Volta Redonda busca doadores de sangue do tipo O Negativo

Volta Redonda – O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda (também conhecido como Hemonúcleo) tem se mobilizado para recrutar doadores de sangue do tipo O Negativo para atender a um paciente internado em uma unidade hospitalar do município, pois o estoque desse tipo sanguíneo encontra-se próximo do fim. Segundo o Hemonúcleo, o sangue do tipo O Negativo pode ser usado para transfusão em pessoas de todos os grupos sanguíneos; porém, ele é encontrado em menos de 10% da população, e as pessoas com essa tipagem podem receber transfusões apenas de quem também tem o sangue tipo O com Rh negativo.

Por conta dessas características (doação universal e baixa porcentagem na população), a unidade tem promovido uma campanha nas redes sociais para recrutar doadores, assim como nas rádios do município e entre os funcionários da Prefeitura de Volta Redonda.

Ainda segundo o Hemonúcleo, o sangue O Negativo é muito utilizado pelos hospitais por poder salvar vidas em situações de emergência – quando não há tempo de verificar o tipo sanguíneo do paciente –; ao mesmo tempo, como apenas uma em cada dez pessoas, em média, possui essa tipagem sanguínea, quem possui sangue O Negativo depende que outras pessoas com o mesmo Rh doem constantemente.

Carnaval

Além dessa necessidade mais urgente, o Hemonúcleo de Volta Redonda reforça a necessidade para que as pessoas – independentemente do tipo sanguíneo – compareçam à unidade antes do Carnaval para doar sangue, pois o feriado prolongado é um dos períodos mais críticos para os hospitais com a possibilidade do aumento no número de pessoas precisando de transfusão.

A captação de doadores é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados, no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado em um anexo do Hospital São João Batista (HSJB). Antes da coleta, todos passam por triagem clínica, e qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos em boas condições de saúde pode ser doadora, lembrando que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis.

O Hemonúcleo atende o próprio São João Batista e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de três hospitais privados na cidade (Hinja, Santa Cecília e Viver Mais); e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios: Pinheiral e Piraí.