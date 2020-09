Hermiton Moura e Jair Nogueira são pré-candidatos indicados do Republicanos e PRTB

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 14:51 horas

Partidos se coligam para eleição majoritária; Moura postula prefeitura e Nogueira é indicado candidato a vice

Volta Redonda – Hermiton Moura foi o pré-candidato a prefeito indicado na convenção do Republicanos; o partido formará uma aliança com o PRTB, que indicou Jair Nogueira como pré-candidato a vice-prefeito. Os dois partidos disputarão cadeiras na Câmara Municipal com nominatas completas de 32 candidatos, o maior número possível em Volta Redonda.

Hermiton é um dos líderes do movimento Vem Pra Direita em Volta Redonda. Foi candidato a deputado estadual em 2018, ficando na suplência, e é apoiador do presidente Jair Bolsonaro desde a pré-campanha eleitoral.

O médico Jair Nogueira já foi vereador em Volta Redonda e também se candidatou a deputado federal e a prefeito.

Estiveram presentes na convenção o Pastor Washington Uchôa, vereador e presidente do Republicanos de Volta Redonda, Laiam Bergone, presidente do PRTB de Volta Redonda, os deputados estaduais Anderson Moraes e Márcio Gualberto, Cristiano Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Resende, Cezinha do Mercado, pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí, Luiz Carlos, Presidente Estadual do Republicanos, um assessor do senador Flávio Bolsonaro, que representou o parlamentar, e, por vídeo, Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro.