Hidroxicloroquina é eficaz contra Covid-19, mas é preciso acompanhamento médico

Matéria publicada em 5 de abril de 2020, 13:45 horas

Médica esclarece que uso por conta própria pode pode causar arritmia cardíaca grave e até mesmo ser fatal

Volta Redonda – A boa notícia é que a hidroxicloroquina tem se mostrado eficaz contra casos da Covid-19 com média gravidade; casos leves não têm necessidade da substância, e em casos graves ela tem menos efeito. A má notícia é que a substância tem sérios efeitos colaterais e seu uso só pode ser feito com acompanhamento médico. Veja a seguir entrevista do DIÁRIO DO VALE com a médica Isis Rosemeri de Oliveira Lassarote, clínica geral associada à Unimed.

Diário do Vale – A Anvisa liberou o uso da hidroxicloroquina contra a Covid19?

Isis Lassarote – Sim, a Anvisa liberou o uso de hidroxicloroquina.

DV – Isso implica reconhecimento de eficácia?

IL – Estamos diante de uma doença nova, mas os estudos preliminares indicam que pacientes com quadros de moderada gravidade são beneficiados com o uso da hidroxicloroquina, tendo boa evolução. Este resultado não tem sido evidente nos casos mais graves, mas ainda assim, diante das poucas opções terapêuticas, tem sido indicado. Pacientes com quadros leves não necessitam usá-lo.

DV – Esse medicamento pode ser usado por quem tem sintomas da Covid19 sem supervisão médica?

IL – Este não é um medicamento novo. Mas em função de seus efeitos colaterais nunca deve ser usado sem supervisão médica. Até pouco tempo não precisava de receita para comprar, mas com a epidemia de Covid-19 e a divulgação de seus efeitos houve uma busca exagerada e utilização sem nenhuma orientação. Por este motivo o governo determinou que a venda passasse a ser apenas com receita médica, o que é muito acertado diante do principal efeito colateral da droga, que pode causar arritmia cardíaca grave e ser até mesmo fatal.