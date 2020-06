Homem é assassinado no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 11:08 horas

Barra Mansa – Um homem, de 48 anos, identificado como Sidnei de Oliveira, foi morto a facadas na manhã deste sábado (20) na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

A PM foi acionada para verificar o chamado de um suposto homicídio no endereço. Ao chegar ao local, constatou a denúncia. Segundo informações, a vítima foi encontrada no leito do rio, com várias perfurações pelo corpo.

De acordo com a PM, populares informaram aos agentes que um homem, de 31 anos, seria o possível suspeito de ter praticado o homicídio. A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido por causa de uma discussão.