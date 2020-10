Homem é atingido com tiro nas nádegas em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 08:43 horas

Volta Redonda – Continua internado no Hospital São João Batista, um homem que na noite desta sexta-feira, dia 30, foi baleado com tiro nas nádegas, no bairro Açude I, em Volta Redonda. A polícia não forneceu maiores detalhes sobre o caso e aguarda a recuperação da vítima.

A intenção dos policiais é identificar e prender os três homens que, passaram de carro e atiraram na vítima. Plantonistas do hospital informaram que o paciente baleado está lúcido e não corre risco de morte.

O fato foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). O delegado Edézio Ramos busca imagens de possíveis câmeras de segurança que possam ter gravado a tentativa de homicídio. As imagens serão requisitadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).