Matéria publicada em 6 de setembro de 2020, 09:32 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso neste sábado, dia 5, por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa.

Ele estava numa área de mata, na Rua Jair de Almeida, no bairro Boa Sorte, quando foi flagrado por policias. O suspeito estava com 124 pedras de crack. Ele, junto com as drogas foram levados para a 90 DP (Barra Mansa).