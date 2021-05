Homem é morto a tiros em Resende

Resende – Teodoro de Oliveira Assis, 45 anos, morreu nesse sábado, após dar entrada, no Hospital de Emergência de Resende. Ele foi baleado na Rua da Servidão, no bairro Surubi Velho, em Resende.

Outro Policiais militares conduziram na noite desse sábado, para a Delegacia de Volta Redonda, um homem que alegava que estava sendo ameaçado de morte. Ele disse que entrou numa lanchonete, no bairro Santo Agostinho, onde foi encontrado pelos agentes, para se esconder da pessoa que o perseguia.

Policiais militares, que estiveram no local, receberam relatos de pessoas informando que o crime teve motivação passional. O homicídio foi registrado na Delegacia de Resende e será apurado pelo delegado titular Michel Floroschk.

Com ele foi encontrada uma réplica de pistola. Do lado de foram do estabelecimento comercial foram apreendidas munições deflagradas de pistola, calibre 380. O fato será apurado pelo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos.