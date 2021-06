Homem é preso após descumprir medida protetiva em Vassouras

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 09:19 horas

Vassouras – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam no início da madrugada deste domingo, dia 27, um homem que descumpriu medida protetiva, após invadir a casa da ex-mulher e ainda ameaçar a vítima com uma faca. A ocorrência policial foi na Rua Doutor Fernando Pedrosa, no bairro Santa Amália, em Vassouras.

O suspeito também responde criminalmente por violência doméstica. Fato que fez com que a Justiça o impedisse de se aproximar da vítima. Ele foi levado para a 95ª DP (Vassouras), onde permaneceu preso.