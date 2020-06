Homem é preso com arma na Vila Delgado

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 07:05 horas

Barra Mansa – Policiais militares conseguiram prender um homem por porte ilegal de armas, na noite desta sexta-feira, dia 19, em Barra Mansa.

A ação ocorreu na Vila Delgado e foi possível graças à uma denúncia anônima. Com as informações passadas, os policiais encontraram o suspeito, que estava com um revólver calibre 38 municiado.