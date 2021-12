Homem é preso por cultivar maconha em casa

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2021, 08:36 horas

Valença – Um homem, de 30 anos, foi preso na quinta-feira (23), por policiais do 10º Batalhão da PM. Ele estava numa casa, na Rua Projetada, no bairro Passagem, em Valença, onde os agentes encontraram um vaso com uma muda de maconha e um triturador com certa quantidade da mesma droga.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Valença, onde foi indiciado por posse de substância entorpecente. Crime pelo qual, ele responderá em liberdade.

Outro caso

Também nesta quinta-feira, um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas. No apartamento, localizado na Rua F, no bairro Santas Rosa II, também em Valença, policiais militares apreenderam 32 pinos de cocaína, sete tabletes de maconha e 30 sacolés vazios. O flagrante foi registrado na 91ª DP.