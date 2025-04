Homem é preso por porte ilegal de arma em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 29 anos foi preso na noite desse domingo (6) por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com um revólver na cintura enquanto estava em uma barraca de churrasquinho. Após a equipe policial ser informada sobre a situação, o homem foi abordado e, durante a revista, foi encontrado com ele um revólver calibre .38, carregado com seis munições intactas. O suspeito alegou que a arma seria para sua própria defesa.

O homem foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e permanecendo preso.