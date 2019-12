Homem morre após cair do 13º andar no Aterrado

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 08:07 horas

Volta Redonda – Um homem, de 46 anos, morreu na tarde deste domingo (22), após cair de um prédio, localizado na Rua Nove de Abril, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que chegou a ser acionado, a vítima foi encontrada sem vida. Ele teria caído do 13º andar. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Após perícia, o corpo foi removido para o IML de Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

Outro acidente

O corpo de um homem foi encontrado boiando na tarde deste domingo (22), no Rio Paraíba do Sul, entre os bairros Caieiras e Dom Bosco. No final da noite de sábado (21), policiais rodoviários federais, informaram que um homem, aparentando ter 39 anos, teria caído de uma ponte, no mesmo bairro, na altura do km 281, na BR-393 (Lúcio Meira).

No dia do acidente, uma equipe da PRF foi até a 93ª DP (Volta Redonda), com familiares da vítima, para registrar a ocorrência, já que existia a suspeita de que a vítima fosse algum familiar desaparecido desde a noite de sábado, tendo sido visto pela última vez nas proximidades da ponte que liga os bairros.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e removido para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda.