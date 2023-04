Homem morre preso às ferragens em engavetamento na Dutra, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 20:54 horas

Barra Mansa – O motorista de uma Parati, que ainda não foi identificado, morreu no início da noite desta sexta (31), quando o carro que dirigia ficou imprensado entre um caminhão e a traseira de uma carreta,. O acidente foi no KM 285, da pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Equipes de resgate tentaram retirar o condutor, que estava preso nas ferragens, ainda com vida, mas ele morreu antes que fosse retirado do que sobrou do veículo. Os motoristas do caminhão e da carreta saíram ilesos.

A rodovia foi parcialmente interditada no local do acidente para que seja feita a perícia. Por causa disso, há lentidão no local.