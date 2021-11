Homem suspeito de homicídio é transferido para presídio no Rio

Matéria publicada em 27 de novembro de 2021, 08:36 horas

Barra Mansa – Por determinação do delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), policiais civis transferiram nessa sexta-feira, dia 26, para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, um suposto traficante que estaria envolvido num homicídio ocorrido em outubro deste ano. Ele foi capturado no bairro Colônia Santo Antônio, Barra Mansa, no dia anterior.

Os agentes realizavam diligências para cumprir três mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação do homicídio de Leonardo Soares de Souza. Na ocasião, a vítima andava em seu carro quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta. Os autores dispararam contra o homem, que morreu em razão dos ferimentos.

Em um dos endereços, os policiais encontraram duas pistolas, grande quantidade de munição e drogas, uma balança de precisão, material para embalagem, etiquetas de uma facção criminosa e um celular, além de dois capacetes identificados como sendo possivelmente os utilizados pelos autores do homicídio. Por conta disso, o suspeito de envolvimento com o crime foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.