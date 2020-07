Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 07:57 horas

Quatis – Agentes do 37 Batalhão da PM prenderam nesse sábado, 25, um homem suspeito de tráfico de drogas em Quatis. Ele foi flagrado com 152 pinos de cocaína, no bairro Jardim Independência.

Também foi apreendido com o suspeito, um revólver calibre 32. O homem e o material encontrado com ele, foram levados para a 100 DP (Porto Real).