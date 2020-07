Hospital de Campanha recebe dez leitos de UTI

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 15:21 horas

Dois dos equipamentos são parte dos cedidos pelo Hinja e os restantes virão do Hospital do Idoso

Volta Redonda – O Hospital de Campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, que antes se destinava apenas a internações de média complexidade, conta agora com dez leitos de UTI. Oito deles virão do Hospital do Idoso, e os outros dois são parte dos dez cedidos por empréstimo pelo Hinja. Os outros oito leitos cedidos pelo hospital particular vão reforçar a rede pública municipal, provavelmente no Hospital São João Batista.

Unidade já atendeu mais de 100 pessoas

O Hospital de Campanha de Volta Redonda, implantado em 22 de abril no Estádio Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba, para receber pessoas com a Covid-19, alcançou a marca de 107 pacientes assistidos. O prefeito Samuca Silva acredita que a decisão de investir na implantação de um hospital de campanha logo no início da pandemia pela Covid-19 foi acertada.

– A medida foi fundamental para que nosso sistema de saúde não ficasse sobrecarregado – disse o prefeito, lembrando que a unidade de mil metros quadrados, com salas climatizadas e iluminadas de acordo com padrões hospitalares, registra hoje pouco mais de 10% de taxa de ocupação.

Samuca ressalta porém que, mais que uma estrutura bem montada, o que faz a diferença no Hospital de Campanha de Volta Redonda é a equipe de profissionais que está na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

– Oferecer atendimento humanizado nas unidades da Rede Municipal de Saúde sempre foi meta a ser alcançada nesta gestão. E todo treinamento recebido pelos profissionais se torna ainda mais importante no momento de pandemia. Tão ou mais importante que cuidar da doença, é preciso garantir bem-estar ao paciente – falou, agradecendo a equipe da unidade.

A recuperação do autônomo Jean Carlos Leite Santos, morador do bairro Açude, de 35 anos, que teve alta nesta segunda-feira, dia 06, após seis dias de internação, foi a mais recente comemoração da equipe no Hospital de Campanha. “O isolamento da internação é amenizado pela dedicação dos profissionais que trabalham lá. Eles são 100%. A todo momento uma pessoa vem saber que como estamos nos sentindo. Médicos, enfermeiros, psicólogo, todos dão atenção em tempo integral”, contou Jean, que fez questão de mandar mensagem de agradecimento à equipe no dia seguinte de sua alta do hospital.

Laís da Costa Campos, de 25 anos, que trabalha justamente analisando dados da Covid-19 para o Hospital Regional; e Etelvina Martinha dos Santos, dona de casa de 65 anos; foram internadas e tiveram alta do Hospital de Campanha no mês passado. Laís, que é moradora do bairro Siderlândia e ficou por seis dias internada, classificou como excelente o tratamento recebido na unidade. “É um hospital de campanha, instalado num campo de futebol, e oferece tratamento de excelência com profissionais muito competentes”, disse.

Etelvina é moradora do bairro Eucaliptal e esteve no Hospital de Campanha por oito dias. “Credito a Deus e à equipe do hospital a minha recuperação. Faço parte do grupo de risco e posso comemorar por ter vencido o novo coronavírus. Fui muito bem tratada por todos da unidade. E destaco também a atenção dedicada aos familiares que buscam notícias sobre nós doentes”, ressaltou.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, endossa as palavras dos pacientes do Hospital de Campanha e também parabeniza a equipe pela dedicação diária aos pacientes e ao combate à Covid-19 no município. “Eles estão na linha de frente, sempre com um sorriso no rosto para amenizar o sofrimento dos pacientes”, afirmou, lembrando que atuam na unidade médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica, além de funcionários administrativos.

A enfermeira e coordenadora do Hospital de Campanha, Vanessa de Lima Huguenin, reafirmou que todos os profissionais atuam em prol de um bem comum, pensando na melhor assistência possível aos pacientes e familiares. “Assim que o paciente é admitido na unidade, um representante da família é chamado ao hospital para reunião presencial com assistente social e membros da equipe que explicam detalhadamente o funcionamento de um Hospital de Campanha e os protocolos de segurança adotados em caso de pandemia como a proibição de acompanhantes. O objetivo é passar tranquilidade à família enquanto o paciente está em tratamento”, contou Vanessa.

O Hospital de Campanha de Volta Redonda recebe pacientes encaminhados pelos hospitais do Retiro e São João Batista; Cais Aterrado e Cais Conforto, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e pelas quatro Unidades de Referência para atendimento aos casos suspeitos de Covid-19 que ficam nos bairros 249, São João, Volta Grande e Vila Mury.