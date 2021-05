Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 13:22 horas

Porto Real- A prefeitura de Porto Real através da colaboração da franquia de Empresa Maria Brasileira, realizou na manhã de sábado, dia 15, um processo de sanitização no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.

Segundo Flávio Medeiros, um dos sócios proprietários da empresa, o serviço de sanitização só foi possível graças a doação pela empresa do serviço com pessoal, produto e equipamentos à Prefeitura Municipal de Porto Real. E a decisão foi tomada após uma reunião com o prefeito Alexandre Serfiotis.

“Como instalamos uma sede da franquia da Maria Brasileira em Porto Real, cidade que nos acolheu com carinho, decidimos fazer a doação deste processo de sanitização”, destacou Flávio, explicando que se trata de uma desinfecção de ambiente, permanecendo ativo entre 15 e 30 dias e auxiliando em 99% no combate de vírus e bactérias, inclusive da Covid-19.

O também sócio proprietário da empresa, Ernesto Rodrigues Filho, explicou que o serviço de sanitização com a utilização do produto Mirax S é de alta tecnologia no combate ao vírus da Covid-19 e de outros vírus e bactérias. “Fizemos com prazer essa doação para o município de Porto Real, pois um dos objetivos da nossa empresa é auxiliar não só na geração de emprego e renda, mas também na melhoria da qualidade de vida das pessoas” – Frisou.

O prefeito Alexandre Serfiotis agradeceu a doação feita pela empresa e destacou que o município segue firme no combate a Covid-19, com diversas ações e com a vacinação que avança a cada dia. “É bom estabelecer parcerias de colaboração como esta que recebemos da Maria Brasileira, que além do apoio é certamente mais um auxílio na geração de empregos na região Sul Fluminense” – concluiu Alexandre.

O Diretor do Hospital Municipal Fábio Silva, recepcionou o pessoal da empresa e acompanhou todo o serviço. “Agradecemos a colaboração da empresa, pois esse trabalho de sanitização é muito importante no auxílio ao combate à pandemia, oferecendo mais segurança às pessoas que precisam de atendimentos médicos” – Salientou Fábio.

A empresa Maria Brasileira presta uma série de serviços, sendo a intermediadora entre clientes e os trabalhadores, como por exemplo: limpeza doméstica, babás, limpadores de piscina, entre outros. Os contatos com a empresa em Porto Real e região podem ser feitos pelos telefones: (24) 3204-0670 ou Whatsapp: (24) 99266-6014.