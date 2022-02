Idosa é ferida com golpes de faca em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (3), o filho e o neto de uma idosa que, segundo ocorrência policial, foi esfaqueada pela dupla de suspeitos. A vítima de 69 anos foi atingida, gravemente, com golpes de faca no rosto, costas, peito e braços, quando estava no apartamento onde mora, na Rua Moreira dos Santos, no Centro.

A vítima foi socorrida pelo Samu e está internada na Santa Casa. Segundo ocorrência, a PM foi chamada pelos vizinhos, que encontraram os suspeitos ensanguentados, próximo à cena do crime. Duas facas e um martelo foram apreendidos. Ainda segundo a ocorrência, o crime teria sido motivado pelo fato de a idosa recriminar o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas.