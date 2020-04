Idosa internada na Baixada com suspeita de Covid-19 teria sido transferida por engano para VR

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 17:33 horas

Ela morreu no Hospital Regional e família afirma que não foi avisada sobre a transferência

Rio e Volta Redonda – A família da aposentada Deusalina Albernaz de Oliveira, de 77 anos, que morreu na última segunda-feira, acredita que ela foi transferida, por engano, do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, para o Hospital Regional, em Volta Redonda. As informações são do jornal “O Globo”. Os parentes só descobriram que a idosa havia sido transferida para Volta Redonda quando receberam a notícia sobre o falecimento. No Hospital da Posse, segundo a reportagem, eles foram informados que a idosa tinha sido transferida, ainda com vida, para o Hospital Regional, no lugar de outra paciente.

– No domingo, estivemos no Hospital da Posse, e ninguém falou nada. Não dá para entrar no setor de isolamento. Na segunda-feira, fomos comunicados que minha avó não resistiu. Peguei o atestado de óbito, e quando estava tratando com uma funerária, recebi a ligação do hospital dizendo que o corpo estava em Volta Redonda. A gente sequer soube da transferência. Ela está morta desde a madrugada de domingo. Já decidimos que vamos procurar a Justiça – disse Raquel Albernaz, neta de Deusalina, que buscou o corpo da avó em Volta Redonda.

Segundo a reportagem, em nome de Deusalina, foram expedidas duas declarações de óbito. Uma delas, que acabou sendo cancelada, trazia a Covid-19 como uma das causas da morte. A outra, expedida pelo Hospital Regional, apontava pneumonia e insuficiência respiratória como causas do falecimento.

A aposentada foi sepultada, nesta terça-feira, no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

A Prefeitura de Nova Iguaçu, que administra o Hospital da Posse, disse que está apurando o que ocorreu e ainda não se pronunciou sobre o caso.