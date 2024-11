Incêndio atinge casa de autor do atentado no STF

Santa Catarina – Um incêndio atingiu a casa de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, autor do ataque com bombas na Praça dos Três Poderes, na manhã deste domingo (17), em Rio do Sul, Santa Catarina.

A ex-mulher dele, de 41 anos, estava no local e sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus pelo corpo, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil investiga a autoria e as circunstâncias do incêndio. Segundo o delegado Bruno Reis, responsável pelo caso, a principal suspeita é que a própria ex-esposa, Daiane, tenha provocado o incêndio.

“Segundo o que foi até então apurado, a ofendida, de 41 anos, adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade, em seguida se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou o incêndio tendo permanecido no interior do imóvel”, explicou o delegado Bruno Reis, responsável pela investigação.