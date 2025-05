Iniciativa da Nova UBM une ensino fundamental e universitários de Direito

Rio Claro – Alunos do 3º ano do Centro Municipal de Ensino São José participaram, em Rio Claro, de uma atividade voltada à conscientização sobre direitos humanos e cidadania. A ação integrou a programação da Semana Nacional da Convivência Escolar e contou com a participação de estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM).

A atividade, que aconteceu no dia 25 de abril, teve início com a apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e uma explicação sobre o conceito de direitos universais. Em seguida, as acadêmicas de Direito abordaram o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e conduziram um diálogo com os alunos sobre direitos e deveres.

Para reforçar o conteúdo, foi realizado um quiz interativo e entregue um panfleto com espaço para desenho, no qual os estudantes representaram o que compreenderam. Os trabalhos chamaram atenção pela criatividade e sensibilidade, tanto que foram recolhidos para digitalização e posterior envio às famílias.

De acordo com o coordenador do curso de Direito da Nova UBM, professor Thiago Modesto, a atividade faz parte das ações extensionistas da instituição. “As ações extensionistas têm sido desenvolvidas nas disciplinas de curricularização da extensão, aliando ensino e pesquisa. Neste semestre, o curso está contribuindo com a comunidade local nas áreas de direitos humanos, minorias e proteção ambiental. Estamos abertos às demandas da comunidade a fim de que nossos alunos possam contribuir com os direitos fundamentais e sociais de nossa população”, afirmou.