Inscrições esgotadas para Corrida de São Sebastião em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 18:33 horas

Barra Mansa- O site Corrida & Aventura registrou em cerca de quatro horas mil inscrições para a XXX Corrida de São Sebastião, tradicional prova de rua que homenageia o padroeiro de Barra Mansa. O quantitativo é o limite máximo de participantes estabelecido pela comissão organizadora do evento.

A competição, promovida pela prefeitura, por meio da Subsecretaria de Juventude, Esporte e Lazer, acontece neste domingo (19), com largada prevista para as 8h, no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

Com previsão de duas horas de duração, a corrida terá 6,7 km de percurso entre aclives e declives acentuados por asfalto, passando pelas seguintes vias: Presidente Getúlio Vargas, Juiz Antonio Ciani, Benedita Helena de Lima, Ponte dos Arcos (Athaulpho Pinto dos Reis), Praça Nações Unidas, Abdo Felipe, João Valiante, Tenente José Eduardo, Ponte Nilo Peçanha, Luiz Ponce, Viaduto Doutor Didácio, Prefeito João Chiesse Filho, Vereador Hamilton Reis Alves, Três de Outubro, Domingos Mariano, Joaquim Leite, Albo Chiesse, Osmar Brandão, Viaduto Alexandre Fischer, Argemiro de Paula Coutinho e Presidente Getúlio Vargas. Todo o trajeto será acompanhado pela Guarda Municipal, ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e equipes de apoio.

Três pontos de hidratação durante o percurso vão ajudar a amenizar o forte calor que deve fazer durante a prova. Eles funcionarão no ponto de largada e chegada no Calçadão Dama do Samba, saída da Ponte Nilo Peçanha, proximidades da 90ª DP e na Avenida Joaquim Leite na altura do Banco Itaú.

Os competidores serão divididos em categorias masculinas e femininas, nas seguintes faixas etárias: 16 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos e acima de 60 anos. Também haverá uma categoria para portadores de necessidades especiais. Os três primeiros colocados feminino e masculino, geral e local, serão premiados com troféus. Haverá entrega de medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria, feminino e masculino.

A entrega do kit, com chip para cronometrar o tempo e a numeração do atleta, deve ser retirado no sábado, 18, entre 10 e 15 horas, no Centro de Lazer Feliz da Vida, localizado na Rua Adolpho Klotz, no bairro Santa Rosa. A entrega também será feita no dia da prova, até as 7h45, no local da largada. Para retirar o material é necessária a apresentação de documento de identificação com foto.