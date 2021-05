Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 08:23 horas

As atividades são oferecidas para crianças e jovens no bairro Santo Agostinho

Volta Redonda- Terá início na próxima segunda-feira, dia 24, as matrículas para o condomínio Cultural do Instituto Dagaz, no bairro Santo Agostinho.

Estão sendo oferecidas aulas gratuitas de ballet, capoeira, circo, futsal, musicalização, rugby e teatro para crianças e jovens, lembrando que a sede da ONG de Volta Redonda fica na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº CIEP 299 – Jiulio Caruso, em Santo Agostinho.

O atendimento a partir dessa data, será de segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia e das 14 horas às 17h. No ato da inscrição, devem ser apresentadas cópias do RG, CPF e certidão de nascimento do interessado, além de comprovante de residência e documentos do responsável.

De acordo com a Gerente de Projetos do Dagaz, Márcia Fernandes, no local haverá coleta de informações para diagnóstico social das famílias e autorização de uso de imagem dos alunos. A data para início das aulas está prevista para junho, as atividades acontecerão em espaço aberto seguindo as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde OMS, para segurança de todos, com aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara e respeitando o distanciamento social.

– Esse ano contamos com o patrocínio da NTS Nova Transportadora do Sudeste, via Fundo da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, o recurso veio no momento em o mundo está atravessando uma pandemia onde não somente o isolamento social acarreta impacto financeiro mas principalmente a saúde mental, assim como enfraquece os vínculos familiares/sociais aumentando a violência doméstica, pensando assim o Instituto Dagaz optou pela volta segura e responsável, fornecendo momentos de descontração, alegria e acima de tudo esperança em dias melhores – destacou a gerente Márcia.

Juliana Silva, do Instituto Dagaz, ressaltou que esse ano o instituto está trabalhando com um quadro de profissionais envolvidos, comprometidos e capacitados para conviver no novo normal.

– Empatia é a palavra chave do nosso trabalho no ano de tantas perdas e adversidade. Unimos forças com parcerias institucionais importantíssimas para atingir nossos objetivos em comum como a Secretaria Municipal de Ação Comunitária, onde tivemos reunião com o Secretario Munir Francisco e sua equipe, onde vamos trabalhar em rede com o CRAS(Centro de Referência de Ação Social) Santo Agostinho; DEGASE e Criaad, dando continuidade as ações culturais e esportivas para os atendidos e com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro por meio da Regional Médio Paraíba e a Direção do CIEP 299, Red Rose, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa- SECEC RJ – completou.

Confira a idade mínima de cada atividade:

Ballet – 3 anos

Capoeira – 3 anos

Circo – 12 anos

Futsal – 3 anos

Musicalização – 6 anos

Rugby – 6 anos

Teatro – 13 anos

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3027-0458 ou por e-mail: institutodagaz@hotmail.com . No ato da inscrição serão aceitas doações de material de limpeza e ou um pacote de folha A-4.