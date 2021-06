Instituto Frades de Emaús completa 25 anos de fundação

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 10:37 horas

Piraí- O Instituto Frades de Emaús, que possui um convento em Piraí, completou nesta terça-feira, dia 29, 25 anos de fundação.

Fundado por Frei José Anchieta Varela e Frei Luiz Carlos Rodrigues, atualmente o Instituto possui 9 frades, 1 noviço e 2 postulantes.

As comemorações pelo seu jubileu de prata começaram no início do mês de junho, onde os freis passaram por todas as Dioceses acompanhadas por eles e celebraram a santa missa com os bispos diocesanos.

Na Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, dom Luiz Henrique presidiu a santa missa no dia 18 de junho, no convento da Transfiguração do Senhor.

Também no dia 18, o bispo emérito, dom João Maria Messi esteve no Instituto às 12h, para a oração das doze horas na Igreja Conventual, encerrando com a benção solene.

Em sua homilia, o bispo diocesano dom Luiz Henrique ressaltou o valor da vida religiosa na Igreja e agradeceu pela presença missionária, e também contemplativa que o Instituto promove na Diocese. Com a missa de contemplar o Senhor na Eucaristia e anuncia-Lo aos irmãos nas diversas dimensões pastorais, os membros do Instituto disseram que apesar as restrições da Pandemia, foi bom estarem reunidos neste momento único. “Não estamos podendo realizar uma grande festa como gostaríamos, mas pelo fato de estarmos unidos como família religiosa junto aos pastores das Dioceses onde estamos e em oração com muitos que nos acompanham”, disseram.