Internações por Covid-19 em hospitais de Volta Redonda continuam sem variação

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 21:19 horas

Volta Redonda – O número de pacientes internados em hospitais da rede pública e privada com suspeita ou confirmação da Covid-19 chega a 49 na noite desta segunda-feira.

O total inclui também o Hospital de Campanha, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, e representante praticamente o mesmo número da noite de domingo, quando 50 pacientes estavam internados.

O levantamento foi feito pelo DIÁRIO DO VALE na noite desta segunda-feira dia 15, e refere-se às ultimas 24 horas.

O jornal ressalta que o número de internações pode oscilar a qualquer momento.

Veja as internações em cada hospital:

– Hospital Santa Cecília – Hoje com 09 internados, sendo 06 em UTI, com 02 em VM e 04 em O2. Tem 03 em um enfermaria/quarto.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 06 pacientes internados no total, sendo 01 em VM, 05 em ar ambiente. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 19 pacientes internados. Sendo 07 pacientes em CTI, com 03 em VM e 06 confirmados. São 12 internados em enfermaria, sendo 06 confirmados.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 07 pacientes internados, em enfermaria e 00 no CTI. Houve 01 óbito no período.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 06 pacientes internados em ar ambiente, sendo 01 positivo, 04 aguardando confirmação e 0 negativo.

– HINJA – Hoje 02 paciente internado em UTI, sendo 01 em VM e 01 em O2.

Resumo de Pacientes Internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 49

– Total internados em CTI com VM: 07

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM : 42

– Resumo de óbitos de VR – 02 nas últimas 24 horas.

– Total de 63 óbitos, sendo 52 confirmados.