Irineu Nogueira entrega revitalização da Praça Finlândia

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia entregou aos moradores de Penedo, neste sábado (03), as obras de revitalização da Praça Finlândia. O espaço público passou por intervenções que incluíram troca do piso e bancos, implantação de mais dois pontos de iluminação e de vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Participaram da solenidade, além do prefeito Irineu Nogueira, secretários municipais e representantes do Legislativo.

De acordo com o Secretário de Obras e serviços públicos,Altamir Barreto, diversos serviços estão sendo realizados em toda a cidade. Na região de Penedo, segundo ele, por exemplo, enfatizou as revitalizações da quadra de esportes do África I e da Praça do Jambeiro II.

– Estamos realizando trabalhos em várias áreas de Itatiaia, que serão entregues à população muito em breve – frisou.

O prefeito Irineu Nogueira salientou que a Praça Finlândia há um bom tempo não recebia intervenções de maior porte como as que foram realizadas. Segundo ele, os serviços realizados mudaram bastante o aspecto do local.

– Instalamos playground, acessibilidade em toda a Praça e recuo da calçada, para que os ônibus possam parar, com segurança, para o desembarque de passageiros no ponto que implementamos. Nosso objetivo é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam dos serviços públicos – destacou.

Gabinete Itinerante

No mesmo local aconteceu a segunda edição do projeto Gabinete Itinerante, com o Prefeito Irineu Nogueira e sua equipe de secretários. A iniciativa levou ao bairro serviços públicos e permitiu aos moradores apresentar suas demandas e sugestões, além de proporcionar a oportunidade de tirar dúvidas e propor melhorias para a cidade.

A comunidade contou, dentre outros serviços, com aferição de pressão e glicose, orientações sobre empreendedorismo e IPTU, atendimento do CRAS e Bem-Estar Animal.