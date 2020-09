Irregularidades no transporte de gado estão sendo fiscalizados pela Secretaria de Estado de Agricultura

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 09:43 horas

Fiscalização não tem data para terminar

Estado do Rio- Com o objetivo de verificar possíveis irregularidades no transporte de gado vivo, produtos e subprodutos de origem animal, a secretaria de Estado de Agricultura, por intermédio da Superintendência de Defesa Agropecuária vem realizando desde a última quinta-feira operações com apoio da Polícia Rodoviária Estadual.

O trabalho teve início nas rodovias estaduais RJ 238 e RJ 216, em Campos dos Goytacazes, norte do estado. Os agentes abordaram os veículos transportando gado vivo e produtos de origem animal, analisaram a idoneidade da documentação sanitária, que acompanhava a carga e se a quantidade de animais informados na nota conferia com a do veículo bem como a origem e destino desses animais. Já nas cargas de produtos de origem animal, foram verificados os registros dos produtos, condições sanitárias de transporte e a refrigeração de todos os itens.

Segundo explicou Paulo Henrique de Moraes, Superintendente da Defesa Agropecuária, a Defesa Agropecuária Estadual segue intensificando as ações de fiscalização volante, em conjunto com órgãos pares, a fim de combater o trânsito ilegal de gado, abate clandestino e a comercialização de produtos de origem animal fora dos padrões sanitários técnicos e legais vigentes, visando proteger e saúde do consumidor.

Durante o fim de semana a fiscalização continuou nos municípios de Barreira em Laje do Muriaé e Itaperuna, além de Campos. Barreiras foram montadas também na RJ 186, trevo de bom Jesus, e na BR 356 – divisa com o Estado de Minas Gerais. Nessas ações foram registrados dois autos de infração, um de apreensão, e um de fiel depositário, e dois autos de vistoria e notificação.

De acordo com o secretário Marcelo Queiroz, a operação de fiscalização em barreiras continuará acontecendo em dias alternados sem data para terminar. O secretário ressaltou que os transportadores que estavam em desacordo com a legislação foram autuados e as cargas destinadas conforme cada caso. Lembrando que o balanço da operação ainda está sendo contabilizado pela Defesa Animal.

– O trabalho das barreiras agropecuárias é muito importante para a sanidade animal e vegetal do que transita no estado e também para a garantia da qualidade dos produtos consumidos pela população fluminense – afirmou o secretário Marcelo.