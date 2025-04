Itatiaia inicia campanha de vacinação contra a Influenza

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a campanha de vacinação contra a Influenza. O imunizante está disponível nas Unidades de Saúde da Família, das 8h às 16h, e no Centro de Imunização, no Centro, das 9h às 16h.

A campanha é destinada para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais da saúde, trabalhadores das Forças Armadas e da Segurança, trabalhadores portuários, professores, pessoas em situação de rua; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores dos Correios.

“É muito importante que a população contemplada com a campanha vá até uma das unidades de saúde para se protegerem contra a Influenza. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da Influenza e que é transmitido de forma rápida, principalmente para os mais vulneráveis como crianças e idosos”, disse o secretário de Saúde, Eugenio Bruno Cambraia.

Para receber o imunizante, basta estar com o cartão do SUS e/ou CPF e caderneta de vacinação em mãos.

Outras vacinas também estão disponíveis

Em Itatiaia também estão sendo oferecidas as vacinas contra a Dengue, Sarampo e Febre Amarela. As campanhas são realizadas nas Unidades de Saúde da Família, das 8h às 16h, e no Centro de Imunização, das 9h às 16h.

Confira os grupos prioritários para cada imunizante:

Dengue: Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Sarampo: População de 1 a 59 anos, que ainda não foi vacinada

Febre amarela: População até 59 anos, que ainda não se vacinou