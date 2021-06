Itatiaia já imunizou 48% das pessoas acima de 18 anos com a 1º dose

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 09:18 horas

Itatiaia-A terça-feira a prefeitura de Itatiaia chegou à marca de 48,2% de pessoas acima de 18 anos imunizadas com a primeira dose, o chamado “público vacinável”.

Segundo a secretaria municipal de saúde, graças a esse resultado, a campanha de imunização contra a Covid-19, em Itatiaia, tem avançado e cumprindo as metas estabelecidas em função do Plano Estadual de Imunização e de acordo com o quantitativo de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o último levantamento, foram vacinadas 11.355 pessoas (48,2%) com a primeira dose e 4.279 (18,1%) com a segunda dose, sendo que o público alvo a ser vacinado em Itatiaia é de 23.552 pessoas. Levando em conta a população total do município, estimada em 32.064 moradores, a campanha já atingiu 35,3% com a primeira dose e 13,3% com as duas doses recomendadas.

– Estamos realizando a mais desafiadora campanha de vacinação da história, mas, com muito empenho de todos, estamos fazendo tudo o que é possível para que a vacina contra a Covid-19 chegue a todos os moradores – destaca a coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen.

No momento, a Prefeitura está vacinando os moradores, por idade, gestantes, puérperas (até 45 dias) e lactantes (até 12 meses).

Retorno dos moradores entre 63 e 60 anos

O setor de Imunização alerta que está chegando o dia de retorno para a dose 2 dos idosos com idade entre 60 e 63 anos, que foram imunizados com a vacina Astrazeneca/Oxford. A aplicação da segunda dose será realizada nos dias 8, 9, 12 e 13 de julho, na Policlínica Municipal, no Centro, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30. Andrea informa que é importante o morador conferir a data de retorno no cartão de vacina.

Para ser imunizado, os moradores devem levar documento de identidade e CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e o cartão de vacina da primeira dose da vacina contra a Covid-19.