Matéria publicada em 27 de abril de 2021, 08:10 horas

Cidade tem conseguido atender todos os grupos prioritários

Itatiaia- Segundo levantamento realizado pelo setor de imunização de Itatiaia, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em Itatiaia, o município imunizou, com a segunda dose, 1695 moradores, representando 5,28% total da população.

De acordo com a coordenadora do setor, Andrea Millen Penedo, a cidade tem conseguido atender todos os grupos prioritários, inclusive garantido a segunda dose para os moradores. “Estamos avançando bem. A gente alerta os moradores de que para ter proteção a vacina contra a Covid tem que ser feita em duas doses. Quando a gente fala em eficácia da vacina para alcançar a imunização, é eficácia em duas doses. Com uma dose só, você não vai ter esse benefício da proteção”, declarou.

A coordenadora alerta ainda para que os moradores sigam o esquema de vacinação também para a segunda dose. “Pedimos que quem for tomar a segunda dose, compareça à policlínica municipal da seguinte maneira: mulheres de manhã de 9h às 11h e homens, na parte da tarde, de 13h30 às 15h30”.

Primeira dose

Dados do setor de imunização confirmam que já foram imunizados com a primeira dose, em Itatiaia, 5729 moradores, sendo 17,8% da população total. Desde o início da campanha foram vacinados profissionais de saúde, de pessoas com deficiência institucionalizadas, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança e do serviço funerário.

Vacinação de moradores com comorbidades

A coordenadora Andrea ressalta que após vacinar o público-alvo de idosos acima de 60 anos, a Secretaria de Saúde, vai dar início, no próximo dia 3 de maio (segunda-feira), à vacinação dos moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades. Os diabéticos, imunossuprimidos e pessoas com obesidade mórbida serão os primeiros a receberem a dose.

“Assim como nos outros públicos, será preciso dividir o público para que não haja aglomeração e a expectativa é que na outra semana, do dia 10 de maio, já amplie a vacinação para outros grupos com comorbidades, dependendo da chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde”, disse.

A secretaria de saúde orienta que os moradores desses grupos, que já realizaram o cadastro no site da Prefeitura, devem ir à Sala de Vacinação, a partir do dia 3 de maio, mulheres devem ir na parte da manhã, de 9h às 11h e homens, na parte da tarde, de 13h30 às 15h30, para receber a dose da vacina.

É preciso apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão do SUS, carteira de vacinação (se tiver) e o documento que comprove a comorbidades que possui (em alguns casos, laudo médico e outros, receita médica). No caso das pessoas com obesidade mórbida, não é preciso apresentar laudo.

A Prefeitura segue cadastrando moradores de 18 a 59 anos, com comorbidades, para vacinação contra a Covid-19. O primeiro passo é preencher um cadastro, disponibilizado, no site da Prefeitura (https://itatiaia.rj.gov.br/) , ou através do link https://itatiaia.rj.gov.br/conteudo/320/cadastramento-de-moradores-de-18-a-59-anos-com-comorbidades-para-vacinacao-contra-a-covid-19