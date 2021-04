Itatiaia proíbe a permanência nas ruas das 22 às 5 da manhã

Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 17:17 horas

Itatiaia – A permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas de Itatiaia, que era proibida das 23h às 5h, agora passa a ser vedada a partir das 22h. Shows, eventos e apresentações com música ao vivo ou eletrônica nos estabelecimentos localizados em Itatiaia não poderão mais ser realizados, assim como eventos em casas de shows, salões de festas e estabelecimentos similares localizados no município.

Academias de Ginástica

As academias de ginástica poderão manter o funcionamento regular, porém limitadas a 50% a sua capacidade de atendimento, desde que observadas as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do vírus, tais como disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, higienização constante de seus equipamentos, entre outras medidas sanitárias.

Espaços Públicos

Ainda conforme o decreto, permanece vedada qualquer tipo de aglomeração de pessoas nos espaços públicos de Itatiaia, como ruas, praças e outros logradouros de acesso comum e coletivo, assim como a permanência de pessoas em rios, lagoas e cachoeiras.

Esportes coletivos

Como medida de enfrentamento a Covid-19, também está vedada a prática de esportes coletivos ou atividades físicas de caráter coletivo em áreas públicas ou particulares localizadas no Município. A prática de esportes individuais, como caminhada, corrida e ciclismo na cidade, observado o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social necessário, está permitida.

Taxa de ocupação

A taxa de ocupação para reservas em pousadas, hotéis ou similares fica limitada agora em 50%, devendo, ainda, os estabelecimentos adotarem todas as medidas sanitárias e de distanciamento necessárias para evitar a proliferação do vírus.

Empresas de Ônibus

A empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo rodoviário municipal deverá aumentar o número itinerários de ônibus em circulação no Município, a fim de evitar aglomeração de passageiros, especialmente nos horários de maior utilização do serviço pelos munícipes, além de higienização diária dos veículos, disponibilização de álcool em gel, entre outras medidas necessárias à contenção da disseminação do vírus, sob pena de multa.

Serviço Público Municipal

Conforme o decreto, os servidores municipais deverão, preferencialmente, exercer suas funções fora dos locais onde desenvolvem as suas atividades, podendo ser realizado à distância, desde que observada a natureza do serviço e o não prejuízo da atividade, mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação disponíveis.

Serviços essenciais

Os serviços essenciais prestados pelas Secretarias de Saúde, Ordem Pública, Obras e Serviços Públicos, Planejamento, especialmente a fiscalização de posturas, entre outras secretarias, não poderão ser interrompidos para não prejudicar o atendimento a população e pela importância no combate ao agravamento da crise sanitária.

O decreto nº 3645/21 completo consta no Boletim Oficial da Prefeitura e pode ser acesssado no endereço eletrônico https://itatiaia.rj.gov.br/…/1346/1346_06042021202557.pdf