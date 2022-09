Jari e Ferreirinha dizem que polarização adia decisão de voto para deputado

Matéria publicada em 7 de setembro de 2022, 15:44 horas

Candidatos a deputado pelo PSB e PSD defendem resgate da missão real da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados

Volta Redonda – O candidato a deputado estadual Jari (PSB) e o candidato a deputado federal Renan Ferreirinha (PSD) disseram, em entrevista exclusiva na redação do DIÁRIO DO VALE, que os eleitores, em sua grande maioria, ainda não decidiram seus votos para deputado. Segundo eles, é normal que isso aconteça, mas a polarização entre dois candidatos na disputa presidencial está fazendo com que o eleitor deixe ainda mais para a última hora a decisão de votos para governador, senador e deputados estadual e federal.

Jari destacou que tem orgulho em fazer dobradinha com Ferreirinha, e que, assim como ele, acredita que “a educação transforma a vida das pessoas”.

– Espero poder construir um estado onde a população possa estar orgulhosa de ser presente – disse.

Tanto Jari quanto Ferreirinha concordam que os primeiros anos do próximo mandato serão difíceis tanto para os integrantes do Legislativo quanto para os do Executivo. Por isso mesmo, reafirmaram compromisso de se manterem independentes, sejam quais forem os vencedores das eleições majoritárias.

– Não vou me alinhar automaticamente a ninguém. Vou apoiar o que for benéfico para a população e serei contra o que não for. Faço política para representar o povo – disse Jari.

Ferreirinha também demonstrou que pretende fazer seu possível mandato sem aderir automaticamente a algum grupo que esteja no Executivo.

– A única instituição a quem devemos prestar contas é o povo – afirmou.

Papel do Legislativo

O ex-vereador Paiva, que acompanhava Jari e Ferreirinha, afirmou que está havendo uma certa confusão no entendimento do papel de vereadores e deputados. Segundo ele, a ânsia em se concentrar apenas nos aspectos de liberação de emendas parlamentares faz com que muitos se descuidem de suas funções principais, que são legislar e fiscalizar o Executivo.

– No “presidencialismo de coalizão”, o legislados usurpa o papel do Executivo quando determina que obras devem ser feitas, destinando emendas impositivas. Com isso, o parlamenta se desvia de sua concentração no papel de legislar e surge uma grande quantidade de leis mal redigidas, que acabam abrindo espaço para inúmeras interpretações, o que por sua vez sobrecarrega o Poder Judiciário, que tem a missão de resolver esses casos – argumentou.

Jari lembrou que o vereador é eleito para representar a população da cidade, não apenas os moradores de sua base eleitoral, assim como o deputado estadual atua em função do estado e o deputado federal, do país. Mas isso não implica se afastar do eleitor.

– Como vereador, percorro os bairros para avaliar as melhorias e procurar, através do diálogo, concretizá-las. Como deputado estadual, farei a mesma coisa, percorrendo os municípios – disse.

Pacto Federativo

Ferreirinha lembrou que o atual pacto federativo concentra recursos na União, deixando estados e municípios sem os recursos necessários para cumprir suas obrigações, o que acaba fazendo com que prefeitos e governadores precisem recorrer a parlamentares para conseguirem recursos de emendas.

– Municípios e estados ficam “na mão” do governo federal, que, por sua vez, fica amarrado ao Congresso – declarou.

Representatividade

Jari lembrou que, depois de chegar a contar com dois deputados federais e três deputados estaduais eleitos com base no município, Volta Redonda ficou a maior parte da legislatura que está se encerrando sem um representante local.