Jovem de Valença desaparece em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 09:46 horas

Angra dos Reis – A mãe do jovem Marcelo Matheus Pereira, morador de Valença, busca por informações a respeito de seu desaparecimento. Ele foi visto pela última vez na última quinta-feira, 3, no bairro Areal, na Grande Japuíba, em Angra dos Reis.

Andréia Pereira, mãe de Marcelo, diz que eles saíram da cidade de Valença no dia 31 de outubro e durante a viagem, ela teria batido com o carro que foi levado a uma oficina.

“Primeiramente levaram o veículo para o Morro da Cruz e depois para o Areal. Meu filho saiu de casa na quinta-feira, dia 3, dizendo que iria na oficina, saber como estava o andamento do serviço. Não me atentei ao fato dele pouco conhecer a cidade, pois quando vinha para cá ia somente até a Praça do Porto ou Praia Grande, mas como eram só cinco pontos de ônibus, nem questionei”, explica Andréia.

De acordo com ela, Marcelo teria saído do Morro da Cruz para pedir informações sobre o carro na oficina do bairro Areal.

“Ele saiu da oficina e não foi mais visto. Passado algum tempo eu recebi duas ligações anônimas, que diziam que ele tinha sido morto, pois não era da área. Que nem o corpo seria devolvido. Uma ligação foi feita por um homem e a outra por uma mulher. Provavelmente tenham utilizado o telefone do Marcelo e colocaram para chamadas privativas. Como mãe só quero ter o direito de enterrar o meu filho, que sempre foi um bom menino e não conhecia a cidade, por isso a gente descarta que ele tenha sido vítima de vingança”, desabafou a mãe.

O desaparecimento foi registrado na delegacia de Angra dos Reis.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Marcelo Matheus deve entrar em contato com os telefones (21) 98849-6254 – Portal Desaparecidos ou 0300 253 1177, Disque Denúncia Angra.

As informações são do jornal A Cidade.