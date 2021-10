Jovem é assassinado em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de outubro de 2021, 09:14 horas

Barra do Piraí – Um jovem foi assassinado, na noite dessa sexta-feira, dia 15, em Barra do Piraí. O crime foi na Rua Florentina Edwirges de Almeida, no bairro Coimbra.

Até o momento, ninguém foi preso. O delegado titular da 88 DP (Barra do Piraí ), Rodolfo Atala, instaurou um procedimento para apurar o homicídio.

O policial analisa várias hipóteses para justificar a motivação do crime. Uma delas é a de que o assassinato ocorreu após uma briga de trânsito.