Jovem morre a tiros em Volta Redonda

Volta Redonda – Gabriel Tristão de Siqueira, de 20 anos foi assassinado no final da noite da sexta-feira em Volta Redonda. Junto com ele estava outro rapaz que também foi baleado, mas sobreviveu e foi levado para o Hospital São João Batista. O crime foi na Rua João Alvarenga, no bairro 249. O rapaz ferido não teve a identidade confirmada.

Em Itatiaia um jovem foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça, na tarde dessa sexta-feira, no Jardim Paineiras em Itatiaia.

A Polícia Miliar foi acionada e ao chegar ao local do crime, na Rua Lúcio Mendes Bernardes, o jovem já estava morto.