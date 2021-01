Jovem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 09:51 horas

Vítima, de 18 anos, foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia

Barra Mansa – Um jovem, de 18 anos, foi baleado na noite desse sábado (02), no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Segundo a PM, a vítima deu entrada na Santa Casa de Misericórdia com ferimentos no braço esquerdo, próximo ao cotovelo, sem risco de morte. O caso foi registrado na 90ª DP.

Ainda segundo os policiais, a vítima informou ter reconhecido o suposto autor do crime, que estaria acompanhado por outro suspeito, não identificado. O jovem disse ainda, que ouviu gritarem seu nome e ao aparecer na janela de casa, ouviu os disparos e se protegeu dentro do imóvel. Ninguém foi preso.