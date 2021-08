Jovens realizam atividades pela preservação da Ilha Grande

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 11:36 horas

Angra dos Reis – A programação pela Semana da Juventude teve início, neste último final de semana, com ação de limpeza e conscientização ambiental na Vila do Abraão, na Ilha Grande. A atividade, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania / Secretaria Executiva da Juventude, contou com cerca de 30 pessoas que embarcaram no “Juventude em Ação”. O grupo orientou moradores e coletou resíduos das trilhas, num grande mutirão de limpeza e preservação ambiental.

– Essa atividade de conscientização foi realizada em parceria com a empresa Angra Meio Ambiente (AMA) e o nosso objetivo é realizá-la uma vez por mês, em vários pontos da nossa cidade, incluindo praias, cachoeiras, trilhas – explicou o secretário-executivo da Juventude, William Gama.

Na sequência à programação da Semana da Juventude, nesta terça-feira (10), às 17h, será realizada uma Roda de Conversa, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara. O tema será Empreendedorismo Digital, e o convidado especial para o bate-papo será Euller Barros. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (24) 3365-7489.

O último evento será uma Mostra Cultural de hip-hop, com a apresentação de artistas de rap, na quinta-feira (12), às 18h, na pista de skate da Praia da Chácara. A atividade terá transmissão on-line no Arte na Tela, no canal do Youtube Angra Eventos.