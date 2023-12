Justiça afasta vereador de Porto Real suspeito de ‘rachadinha’

Porto Real – Por decisão da juíza titular da Vara Única da Comarca de Porto Real e Quatis, Priscila Dickie Oddo, datada do dia 19, terça-feira, o vereador Diego Graciani de Almeida está afastado do seu cargo por 90 dias. Ele é suspeito de ‘rachadinha’, quando uma pessoa é nomeada para um cargo em comissão (sem concurso público) e repassa parte de sua remuneração para o político. Além disso, seu chefe de gabinete, Mateus da Silva Guimarães, também está afastado, sob a alegação de que seria ele o responsável por receber parte do salário do autor da denúncia.

Em nota, a defesa do vereador e do assessor se disse surpreendida e alegou desconhecer o teor da decisão que afastou o parlamentar e seu assessor, afirmando que eles “nunca cometeram qualquer ilegalidade”. A defesa prossegue afirmando que “assim que tiver acesso aos autos vai apresentar o devido recurso”.

Durante a investigação, a Promotoria apurou que, quando candidato, Diego pediu apoio na campanha para um homem que o ajudou com adesivos de veículos e distribuição de material de campanha.

Já eleito, Diego teria oferecido ao homem, um cargo em nível de diretoria em uma secretaria municipal de Porto Real, informando que, dos R$ 4.200 mensais do salário, o valor de R$ 1.200 deveria ser repassado a ele.

O repasse de dinheiro teria sido feito em duas ocasiões, em meses seguidos. Na primeira vez, Mateus teria ido pessoalmente receber o dinheiro. No mês seguinte, o chefe de gabinete teria solicitado a transferência da quantia via pix.

Ao dizer que não iria mais efetuar os pagamentos, o homem foi exonerado, sendo substituído pela suposta namorada de Mateus.

A decisão da Comarca de Porto Real e Quatis ressalta que “há indícios suficientes do uso habitual do cargo para o recebimento de vantagens ilícitas, sendo certo que a permanência dos requeridos nos respectivos cargos representa risco aos interesses públicos”.

O processo ainda menciona que as provas do inquérito civil revelaram que Diego Graciani havia conseguindo sete nomeações na prefeitura. “E que o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) seria repassado para duas famílias que pressionavam Diego. Pelo teor da conversa, o Ministério Público concluiu que o numerário repassado era explicitamente utilizado como contrapartida pela ajuda na campanha eleitoral ou que a pessoa era nomeada, ficando com parte do salário e repassando o restante”, diz a juíza em outro trecho da decisão.

O afastamento do vereador e de seu assessor seria, segundo a juíza, para salvaguardar a coletividade, assim como permitir a tramitação do processo.