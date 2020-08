Justiça declara nula a caducidade da concessão da Viação Sul Fluminense

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 20:43 horas

Juiz acrescenta decisão no mesmo processo em que houve o cancelamento da audiência pública da licitação do transporte público

Volta Redonda – O juízo da 5ª Vara Cível de Volta Redonda determinou a nulidade do decreto em que a Prefeitura de Volta Redonda declarou a caducidade da concessão da Viação Sul Fluminense. A medida foi tomada em 10 de maio de 2019 e determinava licitação para substituir a empresa, além de transferência imediata de dez linhas da empresa para outras empresas que prestam serviço na cidade, até que fosse feita a nova licitação. Cabe recurso da decisão.

A decisão foi tomada depois que a audiência pública sobre a licitação das linhas da Viação Sul Fluminense foi cancelada, também por ordem judicial. O objetivo do evento era reunir a população de Volta Redonda para se discutir melhorias para o transporte público no município. A audiência pública obedecia orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e era um dos passos para a realização da primeira licitação para o setor no município. A participação presencial no teatro havia sido limitada a 50 pessoas, respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia da Covid-19, mas o público também poderia participar por plataforma digital.

Em janeiro deste ano, a prefeitura autorizou a intervenção em nove linhas da Viação Sul Fluminense, que passaram a ser operadas por três empresas consorciadas do SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros). Os bairros beneficiados foram: Coqueiros, Siderlândia, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. Antes disso, dez outras linhas da empresa também haviam sido transferidas para outros operadores.

A parte final da decisão:

“Certo que esta decisão é liminar e, melhor dirão os tribunais, me inclino com toda franqueza de convicções, assentadas em fundamentos calcados nas razões objetivas que me apoiei, para deferir esta parte da tutela de urgência.”

“O seguimento de audiência pública em processo licitatório, que tem como causa decreto de caducidade manifestamente nulo, já se apresentaria suficiente.”

“Agora, quando o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também se determina em sua análise, pela invalidade do edital, em claras e irrefutáveis razões, não há como se permitir tal reunião.”

“Por fim, diante do edital de fl. 2512, a referida audiência pública tem por fim específico a reestruturação do sistema de transporte de Volta Redonda, em especial a área de atuação da Autora, o que demonstra a finalidade da reunião, que pela orientação do próprio TCE haveria de ser pretérita a todo o processo, com o fito de instruir e criar bases seguras para o salutar e desejável edital de transporte coletivo.”

“O inverso vem acontecendo à míngua da intimação do TCE direcionada ao Poder Executivo local, que diante de sua contumácia no processo junto ao TCE, parece ignorar o acórdão da casa de fiscalização dos contratos públicos.”

“Por oportuno deixo de apreciar a arguição de nulidade do certame e pedido de suspensão por violação do julgado na ACP 005511-97.2005.8.19.0066, porque há juízo executivo com competência absoluta para apreciação de razões desta ordem.”

“Ante o exposto DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, presente a plausibilidade da tese jurídica invocada posto o manifesto enfrentamento de garantias constitucionais do Autor e risco de danos de difícil reparação para a empresa Autora que se encontra em Recuperação Judicial na iminência de perder parte significativa de sua propriedade e renda, logo SUSPENDO todos os efeitos do decreto 15.621/2019, reconhecendo a nulidade absoluta do processo administrativo 2593/19 que lhe deu causa.”

“Determino ao Município que CANCELE a Audiência Pública marcada para dia 17 de agosto de 2020, às 18H, no auditório do Colégio Getúlio Vargas, consoante publicada no DO de 27 de julho de 2020.”

“Na hipótese de descumprimento, fixo multa de R$200.000,00 para quem presidir o ato e a extração de peças a promotoria de investigação penal, para a apuração de crime de desobediência ou prevaricação, declinando de lá para a Procuradoria Geral da Justiça, na hipótese de Autor do fato com foro por prerrogativa de função.”

Veja a íntegra da decisão: 002520 – Despacho _ Sentença _ Decisão