Justiça notifica Viação Pinheiral por superlotação em ônibus

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 11:21 horas

Pinheiral – A Justiça concedeu liminar, pedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra a empresa de ônibus Viação Pinheiral por superlotação nos veículos, descumprindo o Decreto Estadual, n°46.973/2020, determinando que os passageiros das linhas intermunicipais devem viajar sentados, com janelas abertas, entre outras medidas.

“Conseguimos nossa primeira vitória.Tem sido diariamente presenciado em nossa cidade, a linha intermunicipal de ônibus colocando em risco a população, principalmente neste momento, em que todos estão se unindo para evitar o contágio do novo coronavírus ( COVID-19). É preciso que todos adotem as medidas preventivas para garantir o direito de ir e vir de quem precisa do transporte público. Por isso, agora é a hora de nos unirmos: denunciem”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

O decreto emitido pelo governador, Wilson Witzel, prevê que os ônibus intermunicipais tem que circular com apenas 50% de capacidade de lotação e cumprir outras regras como as janelas abertas e destravadas. A empresa poderá ter que pagar 50 mil reais de multa a cada infração cometida.