Justiça proíbe relaxamento de restrição de convívio social em Pinheiral

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 20:08 horas

Pinheiral – A juíza da Vara Unica de PInheiral, Anna Carolinne Licasalio da Costa, proibiu, por liminar emitida em ação movida pelo Mnistério Público Estadual (MPRJ), que o município adote medidas de relaxamento convívio social. A pena é uma multa pessoal ao prefeito no valor de R$ 10 mil por dia de descumprimento, além de responsabilidade por improbidade.

Ela destaca, na decisão, os motivos que a levaram a emitir a liminar: “Com efeito, ainda não há uma cura pela COVID-19; ainda estão sendo desenvolvidas vacinas e testados medicamentos já existentes no mercado. Por isso, é uma unanimidade médica aponta para a importância da adoção de práticas de higiene e isolamento social. Esse isolamento visa retardar o contato das pessoas com o vírus diminuindo no tempo a demanda por leitos hospitalares e oportunizando ao Poder Público que adote medidas de aumento dos leitos, equipamentos e mão-de-obra nos hospitais. Assim, somente é recomendável se iniciar o movimento de quebra da chamada ‘quarentena’ quando haja uma relação favorável entre número de leitos e possíveis novos infectados. Para tanto é necessário que, a uma, haja um número razoável de pessoas já testadas e, a duas, que o sistema de saúde tenha sido robustecido”.

Além disso, ela lembra que a cidade não dispõe de nenhum leito de UTI público ou particular e que os recursos da prefeitura não seriam suficientes para a instalação de um hospital, mesmo que de campanha.

“Não se pode considerar razoável a flexibilização do regime de isolamento ou a adoção de medidas que incentivem aglomerações, tais como a retomada do comércio não essencial e cultos, devendo o Poder Público adotar medidas alternativas para salvaguarda a economia”, prossegue.