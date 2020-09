Justiça suspende volta às aulas até que todos estejam vacinados no RJ

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 10:27 horas

Rio – A 23ª Vara da Justiça do Trabalho proibiu nesta quinta-feira (10) o retorno às aulas no estado do Rio de Janeiro, até que professores e estudantes sejam vacinados contra a Covid-19 ou “até que se demonstre, de forma concreta, por meio de estudo técnico ou de outro modo, que não há risco aos alunos, professores e à sociedade”.

A decisão estava relacionada à uma ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio e Região (Sinpro-Rio). O governo do estado tinha liberado retorno de escolas particulares a partir da próxima segunda (14), mas orientou as prefeituras a decidirem as datas em cada município.

Nas escolas estaduais, o retorno estava previsto para o dia 5 de outubro somente para os alunos que estão sem acesso à internet ou computadores. O governo do estado chegou a elaborar uma cartilha com recomendações e cuidados para o retorno seguro.