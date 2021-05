Lâmpadas de Led começam a ser instaladas em VR

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 12:59 horas

Troca da iluminação vai melhorar a qualidade do serviço e diminuir gastos

Volta Redonda- Quem andou por algumas ruas dos centros comerciais de Volta Redonda já pôde perceber uma diferença na iluminação, é que a prefeitura deu início à implantação de lâmpadas de LED no município.

Segundo a prefeitura, por enquanto a mudança está ocorrendo nas ruas dos centros comerciais da cidade, onde serão os primeiros locais a receber o serviço, que substituirá lâmpadas de vapor de sódio e metálica pelas de maior qualidade e econômicas.

Já na segunda fase do projeto, todos os bairros serão beneficiados. A estimativa é que com as lâmpadas de LED haja uma redução de gastos mensal no valor de R$ 780.238,94 aos cofres públicos; além do aumento da nitidez e segurança.

Segundo o coordenador do projeto de eficiência energética de Volta Redonda, o engenheiro Sebastião Leite, as trocas ocorrerão em duas etapas: a primeira com recursos do município e atendendo a mais de dois mil locais da cidade; a segunda assistindo aproximadamente 26 mil pontos, com verba do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Nesta primeira fase vamos trocar 2.117 lâmpadas. Nela iremos atender os centros comerciais: Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto, Aterrado e uma parte do Retiro, com as Avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, além da Beira-Rio”, afirmou Leite, ressaltando: “Somente nesta primeira etapa vamos ter uma economia mensal de R$ 83.139,96”.

“A iluminação à LED prima pela distinção de cores e pela eficiência, ou seja, você tem a mesma quantidade de iluminação com uma nitidez muito maior. E o fator mais importante para o município, que é a redução de custos, que será de pelo menos de 50%”, finalizou Leite.

A redução dos custos está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade. Uma lâmpada de vapor de sódio de 250W, por exemplo, tem vida útil de 32 mil horas e demanda um reator que dura 20 mil horas em média. Já uma luminária de LED com 180W dura 50 mil horas, por exemplo, e dispensa o uso de reatores e ignitores para o seu funcionamento.

Cidade mais iluminada

Além do fator econômico, a troca das lâmpadas vai promover uma padronização, deixando a cidade mais iluminada em todos os pontos e dando maior sensação de segurança aos moradores, auxiliando também a coibir crimes. O serviço de substituição de lâmpadas está em licitação. A previsão é que após a assinatura do contrato, ele dure, aproximadamente, 12 meses.

“Queremos ter uma cidade arrumada, limpa, com o trabalhador com dinheiro no bolso e também com mais segurança”, ressaltou o prefeito Antônio Francisco Neto.